Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 35,51 gram uyuşturucu 5 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan kimlik sorgulamalarında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin cezaevine teslim edildiği bildirildi. - NİĞDE