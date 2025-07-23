Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 195,74 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Öte yandan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan B.K, 8 yıl 4 ay hapis cezası olan C.A.K, 2 yıl 1 ay hapis cezası olan Ç.Ç, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan M.S, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan H.G yakalanarak Niğde Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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