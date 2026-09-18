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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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Niğde’de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Niğde'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sokaklar Güvende' parolasıyla 13-15 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 215,4 gram sentetik kannabinoid, 98,13 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 800 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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