Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

19-23 Kasım tarihleri arasında il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahsın da yakalanarak tutuklanıp cezaevine teslim edildiği bildirildi. - NİĞDE