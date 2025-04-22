Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ettikleri adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - NİĞDE