Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 1 Tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nce Bol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından H.A., M.C.A., F.Ü. ve C.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda 81,59 gram uyuşturucu madde, 1 sentetik ecza, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 6 bin 415 TL nakit para ve uyuşturucu yapımında kullanılan kova düzeneği ele geçirildi. - NİĞDE