Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Niğde'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Sokaklar Güvende" parolasıyla uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik 26-29 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 44,49 gram uyuşturucu madde, 24 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı