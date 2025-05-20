Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Ele Geçirildi

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 600 Gram Ele Geçirildi
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Niğde'de düzenlenen operasyonda, 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ve büyük miktarda nakit para ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 kilo 600 gram uyuşturucu, 4 bin 20 TL ve 3 bin 400 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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