Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 251 Gram Ele Geçirildi

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 251 Gram Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bor ilçesinde bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Bor ilçesinde yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet oluklu kasatura bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.