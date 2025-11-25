Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 251 Gram Ele Geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bor ilçesinde bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Bor ilçesinde yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet oluklu kasatura bıçak ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa