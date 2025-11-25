Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 251 Gram Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Bor ilçesinde yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen bir şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 kilo 251 gram uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet oluklu kasatura bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE