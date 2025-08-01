Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 735 Gram Madde Ele Geçirildi

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kilo 735 Gram Madde Ele Geçirildi
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

31 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 19 paket halinde toplam 10 kilo 735 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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