Geri manevra yapan araç yaşlı adamın sonu oldu

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Obruk Köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Niğde İl Özel İdaresi'ne ait hizmet aracı olarak kullanılan kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yolda bulunan Veysel K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Veysel K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel K.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Niğde Valiliği de kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "İlimiz Bor ilçesi Obruk Köyü iç yolunda, İl Özel İdaresine ait hizmet aracının karıştığı elim trafik kazasında hemşehrimiz Veysel K.'nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Meydana gelen kazayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kazada yaralanarak hastaneye sevk edilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan merhuma Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz " ifadelerine yer verildi. - NİĞDE