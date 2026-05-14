Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde - Çiftlik karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Çiftlik karayolunda meydana gelen kazada N.G. (48) idaresindeki 51 AEB 280 plakalı hafif ticari araç, N.K.'nin (46) sürücüsü olduğu 06 FC 5626 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.D. (20), R.E.K. (14), E.S.K. (18), İ.B. (38) ve F.E. (50) yaralandı. Yaralılar; ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor

Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor