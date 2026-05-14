Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Çiftlik karayolunda meydana gelen kazada N.G. (48) idaresindeki 51 AEB 280 plakalı hafif ticari araç, N.K.'nin (46) sürücüsü olduğu 06 FC 5626 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.D. (20), R.E.K. (14), E.S.K. (18), İ.B. (38) ve F.E. (50) yaralandı. Yaralılar; ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

