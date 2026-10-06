Haberler

Niğde'de ters yöne giren motosiklet karşı yönden gelenle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta ters yöne giren bir motosiklet, karşı yönden gelen başka bir motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.E. idaresindeki 51 AEA 980 plakalı motosiklet seyir halindeyken, ters yöne girerek karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 51 AEV 632 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Almanya'yı sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi 'casusluk' ve 'vatan hainliği' suçlamalarıyla tutuklandı

Ülkeyi sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi tutuklandı
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi

Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı
Başka bir gezegen değil Türkiye'nin başkenti! Tam 10 milyon yıllık

Başka bir gezegen değil Türkiye! Tam 10 milyon yıllık
Meloni'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

Meloni'den sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol