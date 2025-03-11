Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT MUMYA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.