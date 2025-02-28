Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız tabanca bulundurma ve satışına yönelik operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Edikli Kasabası'ndaki aramada birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca bulundurma ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Edikli Kasabası'nda bir şüpheliye ait ikamet ve işyerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 39 adet G3 piyade fişeği, 198 adet tabanca fişeği, 36 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 77 adet tabanca iğnesi, 43 adet tabanca yayı, 3 adet bıçak, 1 adet muşta ve 2 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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