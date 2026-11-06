Niğde'de polis okullarda öğrencilere hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunmayı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; iki okulda öğrencilere hırsızlık ve dolandırıcılıktan korunma, akran nezaketi ve polislik mesleği konularında bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Fatma Mehmet Karaca İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ekipler; öğrencilere genel güvenlik, yankesicilik, açıktan hırsızlık ve sahte para konularını anlattı. Bilgilendirmede iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ve banka hesabını başkalarına kullandırmanın doğurabileceği riskler de ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı