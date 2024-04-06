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Niğde'de Otomobil Üst Geçitten Düştü, Sürücü Yaralandı

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Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Üst Geçidinde meydana geldi. S.D. idaresindeki 51 ACY 351 plakalı otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlhanlı Mahallesi Niğde Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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