Haberler

Niğde'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Niğde'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde-Adana karayolunda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptı ve sürücü yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilih refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. (30) idaresindeki 50 ADD 467 plakalı otomobil, Niğde- Adana karayolu Sazlıca Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjdeki tabelalara çarparak durabilen araç, çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Onana adım adım Süper Lig devine doğru geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Halit Yukay'a veda! Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu

Cenazede yürek yakan anlar! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.