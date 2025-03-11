ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Suriye'deki tarihi anlaşmaya Erdoğan'dan ilk yorum! Bir uyarısı var
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Yavaş'ın çıkışından sonra ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır

Niğde'de Ortaçağ Dönemine Ait Mumya Operasyonu

Niğde'de Ortaçağ Dönemine Ait Mumya Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de jandarma ekipleri, bir tarihi mumyayı satmaya çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen mumya, Bor ilçesinin Kemerhisar kasabasındaki operasyonda ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçrekleştirdi. Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
img

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
img

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti
Galatasaray, 'ırkçılık' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı

Galatasaray Drogba'yı sildi
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.