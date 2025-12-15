Haberler

Niğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Niğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
Güncelleme:
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 5 farklı ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol altında bırakıldı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklandı.

Ekipler tarafından yürütülen ve 7 ay süren titiz çalışmalar sonucunda; Niğde merkezli İstanbul, Adana, İzmir ve Burdur'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 27 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 4 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda suça konu olduğu değerlendirilen 28 adet sentetik ecza maddesi, 15 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 2 adet banka kartı, 1 adet laptop bilgisayar ile 1 adet SD kart ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
