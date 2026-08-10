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Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanımına yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 kişi tutuklandı. 2-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı; 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 113,28 gram uyuşturucu madde, 162 sentetik ecza, uyuşturucu aparatları, kurusıkı tabanca ve 11 bin 250 TL para ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 113,28 gram uyuşturucu madde, 162 adet sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, aseton, 1 kurusıkı tabanca, 10 fişek ve 11 bin 250 TL para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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