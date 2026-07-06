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Çamardı'da midibüs devrildi: 3 yaralı

Çamardı'da midibüs devrildi: 3 yaralı
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 31 TH 545 plakalı midibüs, Eynelli köyü yol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüs sürücüsü A.S. ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. ve F.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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