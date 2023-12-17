Niğde'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Niğde'de 2 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan mezbaha bahçesindeki kuyudan köpek sesleri duyanlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler köpeği yaklaşık 2 metrelik düştüğü kuyudan kurtardı.
Niğde'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
NİĞDE - Niğde'de 2 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Niğde merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan mezbaha bahçesindeki kuyudan köpek sesleri duyanlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler köpeği yaklaşık 2 metrelik düştüğü kuyudan kurtardı.