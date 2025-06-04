Niğde'de Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı

Niğde'de Kurban Bayramı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valiliği, Kurban Bayramı süresince halkın güvenliğini sağlamak amacıyla 680 ekip ve 2 bin 344 personelle sahada görev yapacak. Bayramda trafik düzeni ve sağlık hizmetleri için çeşitli önlemler alınacak.

Niğde Valiliği, Kurban Bayramı süresince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

5-9 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma birimlerinden toplam 680 ekip ve 2 bin 344 personel sahada aktif olarak görev yapacak.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram süresince kazaların önüne geçmek ve trafik düzenini sağlamak amacıyla, özellikle kural ihlallerinin sık yaşandığı noktalarda denetimlerin artacağı bunun yanı sıra, drone destekli gözetim uygulamasıyla güvenlik tedbirleri havadan da takip edileceği ifade edildi.

Tedbirler kapsamında, sağlık hizmetlerinden sosyal yardımlara, ulaşım düzenlemelerinden yangın güvenliğine kadar birçok alanda koordinasyonun sağlandığının belirtildiği açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeterli sağlık personelini görevlendirdiği, ilgili kurumların muhtemel elektrik, su, doğalgaz arızalarına karşı önlem aldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada; " Toplu taşıma noktalarında oluşabilecek yoğunluklara karşı ek seferler planlandı. Yol çalışmaları ise bayram öncesinde tamamlanarak kesintisiz trafik akışı hedeflendi. Ayrıca, market, manav gibi yerlerde denetimler sıklaştırıldı, sosyal hizmet kurumlarında yapılacak ziyaretler için gerekli düzenlemeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlara her konuda yardımcı olunacağı belirtilirken, alınan tüm önlemlerin ilgili meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği içinde uygulandığı ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor

Avrupa ülkesinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük operasyon
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak

Bayramda kavrulacağız! Termometreler bakın kaç dereceleri görecek
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti
Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı

Süper Lig'in yeni takımı Galatasaray'dan transfer yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti: Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin yıldızları yönetime resti çekti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.