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Niğde'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

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Niğde-Sazlıca yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de iki otomobilin kavşakta karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Sazlıca yolunda meydana gelen kazada Selahattin S. idaresindeki 51 AS 617 plakalı otomobil ile Mevlüt C. yönetimindeki 51 ACD 298 plakalı otomobil Niğde Kapalı Cezaevi önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sazlıca Niğde Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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