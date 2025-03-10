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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda, kaçakçılıkla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 175 bin makaron, sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

4-6 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda, 175 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron, sahte olduğu belirlenen 14 litre rakı ve farklı içeriklerde 14 litre alkol, ayrıca bir litre anason ele geçirildi. Bunun yanı sıra yapılan aramalarda 3 alkol yapım kiti, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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