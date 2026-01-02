Haberler

Niğde'de kaçak alkol operasyonunda 3 tutuklama

Niğde'de kaçak alkol operasyonunda 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 71 şişe el yapımı sahte içki ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi, halk sağlığının korunması ve toplum düzeninin sağlanması amacıyla kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi.

Niğde Valiliği'nce yapılan açıklamada, kaçak ve sahte alkollü içkilerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu tür faaliyetlere yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor