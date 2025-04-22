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Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, emtia, sahte alkol ve sağlık için tehlikeli madde kaçakçılığına dair 5 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştiren KOM ekipleri, yürütülen çalışmalarda, emtia kaçakçılığı, sahte alkol kaçakçılığı ve sağlık için tehlikeli madde kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 bin 78 adet sağlık için tehlikeli madde, 88 adet gümrük kaçağı emtia, 21 şişe alkol ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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