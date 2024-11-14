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Niğde'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor - Altunhisar yolunda yaptıkları uygulamada bir şahsın çantasında bin 118 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekipleri; Bor - Altunhisar yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli şahsın çantasında bin 118 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alına alınırken hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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