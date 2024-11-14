Niğde'de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekipleri; Bor - Altunhisar yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli şahsın çantasında bin 118 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alına alınırken hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE