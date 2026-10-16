Niğde'de jandarma operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde merkeze bağlı Fesleğen köyünde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde, 44 kök kenevir bitkisi, çeşitli çaplarda 84 fişek, 3 cep telefonu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı