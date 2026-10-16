Niğde'de jandarma operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Niğde'de jandarma operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fesleğen köyünde 3 şüphelinin ikametlerinde düzenlediği operasyonda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda 84 fişek ile 3 cep telefonu bulunurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Niğde merkeze bağlı Fesleğen köyünde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 10 kilo 15 gram uyuşturucu madde, 44 kök kenevir bitkisi, çeşitli çaplarda 84 fişek, 3 cep telefonu ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.