Niğde'de İzinsiz Kurbağa Toplayan 4 Kişi Yakalandı

Niğde'de İzinsiz Kurbağa Toplayan 4 Kişi Yakalandı
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 133 kilo canlı kurbağa ile yakalandı. Şahıslar hakkında biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde izinsiz olarak dere yatağından kurbağa toplayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 133 kilo canlı kurbağa ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çardak köyünde yakalanan ve kurbağaları yurt dışına satmak amacıyla topladıkları belirlenen şahıslar hakkında, biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan idari işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemeler sonucunda ele geçirilen kurbağalar canlı olarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamı tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerini sıklaştırdığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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