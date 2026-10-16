Niğde'de iki araçta 6 milyon TL'lik 2 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Niğde'de polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 2 milyon 700 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kaçakçılıkla mücadele, halk sağlığının korunması ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen iki ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olduğu değerlendirilen 2 milyon 700 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı