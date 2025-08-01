Niğde'de Geniş Çaplı Operasyon: 36 Aranan Şahıs Yakalandı

Niğde'de Geniş Çaplı Operasyon: 36 Aranan Şahıs Yakalandı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonunda, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi ile toplamda 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Valilik, güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde başlatılan uygulamalar kapsamında, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi, 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 1 kişi, ifadesi alınmak üzere aranan 14 kişi ve adli para cezası nedeniyle aranan 2 kişi olmak üzere toplamda 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kendtin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü personeline ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür edilerek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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