Niğde'de Elma Ağacından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde elma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Sultanpınar Köyü'nde meydana geldi. 58 yaşındaki İmdat Gökmen elma toplamak için ağaca çıktı. Elma topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Gökmen için çevredekilerin ihbarının ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İmdat Gökmen'in cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE