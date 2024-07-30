Niğde'de defineciler tarafından açık bırakılan kuyuya düşen eşek kurtarıldı

Niğde'de defineciler tarafından açık bırakıldığı düşünülen kuyuya düşen eşek vatandaşların sayesinde kurtarıldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Karaatlı Kasabasında meydana geldi. Kasabanın kırsal alanında vatandaşlar tarafından definecilerin açık bıraktığı iddia edilen bir kuyuya bölgede koyunlarını otlatan çobanın eşeği düştü. Çobanın eşeğini kurtarma çabasına bölgedeki vatandaşlar da iş makinası ile yardım etti.

Düştüğü kuyudan vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtarılan eşek sahibine teslim edildi. - NİĞDE