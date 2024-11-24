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Niğde'de Cinayet Olayı: İki Kişi Ölü Bulundu

Niğde'de Cinayet Olayı: İki Kişi Ölü Bulundu
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Niğde'nin Bor ilçesinde kayıp başvurusunun ardından bir evde bulunan iki kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otopsi raporlarına göre, bir kişi tabancayla vurulurken diğeri boğularak öldürüldü.

Niğde'nin Bor ilçesinde geçtiğimiz gün bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin yapılan incelemelerde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Aileleri tarafından 22 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunulan ve Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'taki bir dairede cansız bedenleri bulunan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Özkan (40) ile evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın'ın (48) ölü bulunmasıyla ilgili Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri inceleme başlatmıştı. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasının arından ekiplerin incelemesi sürerken, otopsi raporunda kadının önce darp edildiği ve ardından boğularak öldürüldüğü, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın kocasının ise işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı öldüren kişi veya kişileri bulmak için Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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