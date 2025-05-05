Niğde'de Çatıdan Düşen İki Çocuk Kurtarıldı

Niğde'de Çatıdan Düşen İki Çocuk Kurtarıldı
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Niğde'de güvercin yakalamak için apartmanın çatısına çıkan 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk, havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldılar ve sağlık durumları iyi.

Niğde'de apartmanın çatısında güvercin yakalamak isterken havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı'nda meydana geldi. Güvercin yakalamak için çatıya çıktıkları iddia edilen 7 ve 10 yaşlarında iki çocuk apartman boşluğuna düşerek sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö düştükleri yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar hastaneye sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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