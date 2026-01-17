Haberler

Niğde'de yasa dışı silahlanmaya yönelik operasyon: 1 tutuklama

Niğde'de yasa dışı silahlanmaya yönelik operasyon: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, bireysel silahlanmanın önlenmesi amacıyla 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Kamu düzeninin sağlanması için denetim ve operasyonlar devam edecek.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesi ve yasa dışı şekilde silah taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 18 adet tüfek fişeği ile 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; kamu düzeninin sağlanması ve bireysel silahlanmayla etkin mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular