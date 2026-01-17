Niğde'de yasa dışı silahlanmaya yönelik operasyon: 1 tutuklama

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesi ve yasa dışı şekilde silah taşıyan veya bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 37 adet tabanca fişeği, 18 adet tüfek fişeği ile 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; kamu düzeninin sağlanması ve bireysel silahlanmayla etkin mücadele kapsamında denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurguladı. - NİĞDE