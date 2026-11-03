Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde’de bir haftalık denetimlerde aranan 50 kişi yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde’de bir haftalık denetimlerde aranan 50 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde’de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, asayiş olayları kapsamında 235 kişi hakkında işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, asayiş olayları kapsamında 235 kişi hakkında işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlere ilişkin veriler açıklandı.

Asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 235 kişi hakkında işlem başlatılırken, 9 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 50 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Narkotik operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı.

8,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 642 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 32 av tüfeği kartuşu ile fatura veya gümrük belgesi bulunmayan 8 milyon 500 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıyla 3 hırsızlık, 1 ateşli silahlar kanununa muhalefet, 1 şüpheli ölüm, 1 kasten yaralama, 1 silahla tehdit ve 1 taksirle yaralama olmak üzere toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 5 fail tespit edildi.

Trafik denetimlerinde 119 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin uygulama ve denetimlerinde 33 bin 67 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali belirlenen, 159'u motosiklet sürücüsü olmak üzere toplam bin 523 sürücüye cezai işlem uygulandı. Aralarında 10 motosikletin de bulunduğu 119 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 269 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 25'i motosiklet olmak üzere toplam 267 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

Nefesler tutuldu! Trump için kader günü
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından vurulan Dilan Öztürk: Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlar

Silah tutukluk yaptı, ölümden döndü! 'Son duanı et' demişti
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz