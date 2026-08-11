Niğde'de Dev Operasyon: 41 Aranan Şahıs Yakalandı, 9,9 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda asayiş, narkotik, kaçakçılık, terör ve trafik başta olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalanırken, operasyonlarda çok sayıda makaron ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelindeki çalışmalarında, meydana gelen asayiş olayları kapsamında 357 kişi hakkında işlem başlatıldı, 4 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 11 fişek ve 1 otomobil ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı. Narkotik operasyonlarında 22 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Aramalarda 9 milyon 900 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 38 adet sahte altın, 3 tabanca, 484 tabanca fişeği ve 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Terörle Mücadele çalışmaları kapsamında 1 kişi yakalanırken, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 27 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

12 olay vücut izlerinden aydınlatıldı

Olay Yeri İnceleme ekiplerince ateş etme, şüpheli ölüm, yüksekten düşme sonucu ölüm, intihara teşebbüs, ölümlü trafik kazası, mala zarar verme, şüpheli yangın ve cinsel saldırının da aralarında bulunduğu 12 olay vücut izlerinden aydınlatıldı, 11 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 32 bin 232 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlali belirlenen 244'ü motosiklet olmak üzere 1726 sürücüye cezai işlem uygulandı, 149 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 422 araç sürücüsünden, ihlali tespit edilen 402 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı