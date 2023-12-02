Niğde'de ava giden şahıs rahatsızlandı, UMKE ekipleri yardıma yetişti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ava giden ve rahatsızlanarak geri dönemeyen bir kişi, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde ava giden ve rahatsızlanarak geri dönemeyen şahsın imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı mevkiine sabah saatlerinde ava giden C.T., göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı hissetmesi nedeni ile yerleşim yerine geri dönemedi. Arazide rahatsızlanan C.T., yakınlarını arayarak yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerinde bölgeye giden UMKE ekibi C.T.'ye ulaştı. Ekiplerin ilk tıbbi müdahalesini yaptığı C.T.; daha sonra ambulansa teslim edildi. C.T., sağlık ekipleri tarafından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - NİĞDE