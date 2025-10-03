Niğde'de Av Tüfeği ile Oynarken Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı

Niğde'de av tüfeği ile oynarken kazara kendini vuran genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşler Kasabası'nda meydana gelen olayda iddiaya göre N.T. (26); evinin bahçesinde tüfekle oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan n.T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavisi için Kayseri'ye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE