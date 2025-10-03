Haberler

Niğde'de Av Tüfeği ile Oynarken Kendini Vuran Genç Ağır Yaralandı

Niğde'nin Gümüşler Kasabası'nda, evinin bahçesinde av tüfeği ile oynayan 26 yaşındaki N.T., tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Niğde'de av tüfeği ile oynarken kazara kendini vuran genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşler Kasabası'nda meydana gelen olayda iddiaya göre N.T. (26); evinin bahçesinde tüfekle oynadığı sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan n.T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tedavisi için Kayseri'ye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
