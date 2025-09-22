Niğde'de Asayiş ve Narkotik Denetimleri: Çok Sayıda Gözaltı ve Ele Geçirme

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Asayiş olaylarında 247 kişi hakkında işlem yapılırken, 8 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca şarjörü, 4 tabanca fişeği, 2 kesici-delici alet, 3 motosiklet, 1 muşta, 1 cep telefonu, 1 spiral taşlama makinası, 1 matkap, 1 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, 1 elektrikli ısıtıcı ve 1 el arabası ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 21 bin 780 makaron, 320 sikke, 7 tarihi eser niteliğinde obje, 6 madalyon, 1 vazo ve 1 sahte çek ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında ise 26 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 24'ü serbest bırakıldı. Operasyonlarda 28,04 gram uyuşturucu madde, 79 adet hap, 10 adet sentetik ecza ve 2 cam aparat bulundu.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından 3 silahla ateş etme, 2 ölümlü trafik kazası, 1 mala zarar verme, 1 aile yükümlülüğünün ihlali, 1 hırsızlık ve 1 sahte kimlik olayında toplam 9 fail tespit edildi.

Trafik denetimlerinde 28 bin 881 araç sürücüsü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 1.887 sürücüye cezai işlem uygulandı, 168 araç trafikten men edildi. Ayrıca Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde 405 araç ve sürücüsüne ceza kesildi. - NİĞDE