Niğde'de 4 bin 761 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 13 etkinlikte 4 bin 761 vatandaşa bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.
Önleyici faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 13 etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerde toplam 4 bin 761 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri de dağıtıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı