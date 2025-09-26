Niğde'de 370 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri yol kontrolünde 3 tırda toplam 370 paket kaçak sigara buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında Niğde - Ankara yolu Obruk mevkiinde yol kontrolü düzenlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 3 tır durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 370 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa