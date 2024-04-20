Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 51 EC 384 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 51 HA 352 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 51 HA 352 plakalı otomobil de önünde park halinde olan 42 ASM 076 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE