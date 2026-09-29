Niğde'de 21-27 Eylül'de 275 kişi hakkında işlem başlatıldı, 7 kişi tutuklandı

Niğde'de 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda 275 kişi hakkında işlem başlatıldı, 7 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Asayiş uygulamalarında 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi. Narkotik operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet aseton ele geçirildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 milyon 901 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 9 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme görevlilerince yürütülen çalışmalarda, vücut izlerinden 19 olay aydınlatıldı ve olaylarla ilgili 18 fail tespit edildi. Aydınlatılan olayların 4'ü 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, 3'ü ölümlü trafik kazası, 2'si ikamette ızrar, 2'si çalıntı terk oto, diğerleri ise kasten yaralama/cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olaylarından oluştu.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 37 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen, 206'sı motosiklet olmak üzere bin 843 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 18'i motosiklet olmak üzere 146 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde de 473 araç sürücüsünden ihlali belirlenen 467'sine, aralarında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu sürücülere, cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı