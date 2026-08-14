Niğde'de Sahte Altın Operasyonu: 38 Adet Ele Geçirildi
Niğde'de Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmesi önlenen 38 adet (toplam 190 gram) sahte altın ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında işlem yapılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Niğde'de sahte altınların piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda 38 adet sahte altın ele geçirildi.
Çiftlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 1 şüpheli hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda her biri 5 gram ağırlığında 38 adet sahte altın olmak üzere toplam 190 gram sahte altın ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı