Niğde'de 15 Günde 155 Aranan Şahıs Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince 15 günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 155 kişi yakalandı.

Yakalan şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 01 Şubat 2024 -15 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 29 kasten yaralama, 18 tehdit, 12 taksirle yaralama, 7 güveni kötüye kullanma, 6 mala zarar verme, 5 hakaret, 4 evden hırsızlık, 4 nitelikli dolandırıcılık, 3 kişilerin huzur ve sükünunu bozma, 3 açıktan hırsızlık, 3 yağma, 2 şantaj, 1 özel hayatın gizliliğinin ihlali, 1 işyerinden hırsızlık, 1 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı olmak üzere 99 olay aydınlatıldı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 155 şüpheli şahıstan 31'i adliyeye sevk edilirken şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, haklarında yakalama emri bulunan 46 şahıstan 30'u adli mercilere sevk edildi.

Şahıslardan 16'sı tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Ekipler Amirliği çalışmaları çerçevesinde ise, 2 bin 114 şahsın GBT kaydı sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı ve kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu. - NİĞDE