Niğde'de 120 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de 120 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 120 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen operasyon sonucunda 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Kayseri Karayolu Aktaş Kasabası mevkiinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında 120 kilo tütün bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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